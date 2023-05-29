一般認為，今天的選舉結果將是年底大選的前哨指標。官方數據顯示，主要反對黨「人民黨」（Popular Party）在地方選舉中囊括最多選票，而目前幾乎所有選票都已開出。

媒體報導，人民黨在地區選舉也大有斬獲，拿下多個一直由「社會勞工黨」（Socialist Party）掌控的地區，尤其是東部地區瓦倫西亞（Valencia）。

這對桑傑士（Pedro Sanchez）而言無疑是個打擊，其所屬的社會勞工黨與極左派的「我們可以黨」（Podemos）聯合執政，治理西班牙這個歐元區第4大經濟體。

選舉結果顯示，桑傑士恐輸掉年底大選，右派將捲土重來。

官方數據顯示，超過95%選票已開出，人民黨得票率為31.47%，而執政聯盟的社會黨得票率為28.28%，相差約70萬票。

這次投票選出全國8131個城鎮首長，以及西班牙17個地區中12個地區的領導人和議會，其中10個地區目前由社會勞工黨主政。

根據官方數據，這次選舉投票率為63.89%，低於2019年的65.19%。

桑傑士自2018年上任以來，一直面臨重重挑戰，包括選民對他的左翼政府感到厭倦、通膨飆升和購買力下降。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120529