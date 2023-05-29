晶圓代工龍頭台積電技術領先全世界，在全球占據重要地位，財信傳媒董事長謝金河分享「台積電老兵」林茂雄博士的演講，林茂雄透露台積電創辦人張忠謀一開始就有超越美廠英特爾的決心，如今證明張忠謀很有先見之明。

謝金河在臉書發文指出，林茂雄是台積電建廠的老兵，他1975年畢業於台大物理系，1982年拿到哈佛大學物理學博士學位，他一畢業就進入IBM，從第一代1.5微米開始，後來加入貝爾實驗室，致力研究摩爾定律。後來台積電在1987年創立，林茂雄是第一批回來的海歸派，他一開始是研發處長，1995年是2B廠的廠長，1997年台灣慧智上市，張忠謀派他去當董事長，後來志在發明的他，出去創辦米輯科技，2001年他已經大談晶圓級封裝測試及半導體覆晶封裝技術，現在是成真股份有限公司董事長。

謝金河提到，林茂雄擁有超過300項的發明專利，是窮一生之力來從事半導體技術研發的人。他在演講中提到5大關鍵，首先是幸好半導體有摩爾定律，技術不斷向前推進，否則，今天半導體可能像面板、太陽能電池、LED般等，在大陸國家補貼下淪為艱苦慘業。

二、1987年台積電創立的時候，林茂雄說不知道是誰的先見之明，那時大多數公司都以中字輩命名，像中鋼，中船等，唯獨台積電用台灣。他說在地緣政治敏感的當下，如果台灣積體電路變成中國積體電路，恐怕會很麻煩。

三、林茂雄認為台積電的成功最大推手是張忠謀，他深謀遠慮，志在萬里，他說那個時候聯電是唯一對手，張忠謀沒有把聯電放在眼裡，揚言要把聯電打到「屁股尿流」，張忠謀一開始就有超越英特爾的決心。

四、林茂雄認為艾司摩爾的EUV可以連結到核融合，下一個世代的新能源，也許可能從新的曝光技術推進，他認為核融合是人造第二顆太陽，核融合反應爐的原理和EUV曝光機製程相近。

五、林茂雄非常推崇把台積電稱「護國神山」的創見，台積電的壯大，也是台灣安全的最大屏障。他即將把一生的心血出書，書名是「摩爾旅程」——電晶體數目暴增的神奇魔力。