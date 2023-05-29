近年詐騙猖獗，行政院長陳建仁29日出席「2023年新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」時宣布，院級的打詐辦公室將在後天揭牌運作。對此，行政院稍早證實該辦公室將在31日正式成立，屆時陳揆將出席揭牌儀式，相關部會也將有官員出席。

行政院月初頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對假網拍、假投資及解除分期付款等高發詐欺案重點打擊，陳揆更指示成立院級打詐專責辦公室；當時政院指出，該機構有望在月底成立，屆時將由內政部、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部及數位部通力合作，每部會將派1、2人，透過各面向發揮統合力量。有相關問題或需要院級解決之事，就能即時反映和處理。

陳建仁上午出席研討會時指出，防詐工作需要全民努力，如同防疫要打預防針，防詐亦是如此，民眾須了解詐騙無所不在，如何辨識、有掘進而遏止詐騙，就能有效預防詐騙無所不在，然而防詐工作相當困難，但是大家團結一起就能做得更好。

陳建仁說，去年7月開始，政院推動新世代打擊詐欺策略行動綱領，有效減少民眾財產損失將近68億，不管是在破獲的詐欺集團數目，或擴壓不法的所得部分，甚至在阻斷金流都比過去有顯著的成長，但未來要繼續加強，因此提出打詐綱領1.5版，要減少接觸、誤信及損害，用刪減的方式使詐騙阻斷，再有效遏止他。

他表示，法治面上政府推出打詐5法，當前已有4個法案通過，這1、2天就會通過第5個法案，藉此嚴懲深度偽造詐騙、私刑拘禁及人口販賣，並且加重相關罰則，同時強化金流和資訊流前端的溯源管理，使得網際網路平台業者能落實企業責任，也感謝他們與政府配合，一旦發現冒用名人引誘投資的詐騙報告就馬上下降，將民眾損失減到最少，也設置個資保護的獨立機關，提高個資外洩罰則來從嚴懲詐。

他指出，組織面上台灣高等檢察署成立查緝詐欺及資通犯罪的督導中心，專責打擊電信網路的詐欺犯罪，後天行政院打詐辦公室也將揭牌運作，警政署、調查局也將分別成立北中南的打詐工作站和防治中心，強化科技徵收設備，增加懲詐執法能量，本次打詐團隊也納入了很多部會和地方政府，大家一起努力，金融、電信機構或者電商業者也都願意共同參加。「當我們團結在一起的時候，就可以走得更遠、更穩健，能夠對民眾提供更好的保護。」

他也提到，未來也會從技術面努力，如控制來源端來全面緩堵詐騙，包括新增國際詐騙來話、建立惡意簡訊攔阻機制都相當重要，減少詐騙集團接觸到民眾的機會，各銀行也能看客戶性質和風險程度，將約定轉帳從次一天生效改到次兩天生效，強化申請約定轉帳的防詐措施，電信詐騙也會加入新的技術。

陳建仁表示，今日內政部舉辦打詐研討會，是再適合、再及時不過的措施，邀請所有打詐夥伴交流經驗，政府也要藉機會表驗這一年來辛苦付出的同仁，「有你們真好，台灣人民的身家財產才能受到保障」，他也要為受到表揚的團體跟人員致上最高敬意。