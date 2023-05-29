賴清德日前接受學生提問，被問到相「若兩岸緊張，天然氣無法進口，如何因應能源問題」議題時，他說，政府已經從2016年開始，希望能夠建立能源自主，但根據法律規定，核三廠在2025年就要面臨運轉年限，在這種情況之下，相關單位有在規畫，如何將已經停機的核能機組，維持未來能緊急使用，以備不時之需。

王美花29日上午陪同行政院院長陳建仁出席「2023歐盟創新週」開幕典禮，受訪時她也從兩方面分析。王美花指出，從現狀來看，台灣三個核能機組，只剩下核三廠還在運轉，核一廠、核二廠因為乾式儲存設施一個不能啟用、一個不能興建，所以用過燃料棒仍置於爐心，目前台電基於安全考量、仍針對安全及相關設備，進行一切必要的維護工作，以合乎核安標準。

在供電現況，王美花說，這幾年增設很多燃氣機組、建制再生能源，透過相關靈活機組調度，確保國人日夜尖峰需求、確保供電穩定。

至於如果遇到外部封鎖、或是嚴重天災，這種極端外部情形之下，王美花說，由於這種緊急使用情形，會涉及到核子反應器設施的管制法，這要交由核安主管機關、以及核能專兼怎麼研議安全地使用機制，以及未來該如何跟國會溝通、與社會溝通進行法制面的調整。