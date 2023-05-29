搶攻盛夏餐飲商機，台北喜來登大飯店館內自助餐廳「十二廚」於6月7日起推出「仲夏海鮮季」，周一至周四晚餐餐期，餐檯升級加碼暢饗肉質細緻鮮甜被稱之為「女王蟹」的「松葉蟹海鮮桶」，以及澎湖現流海鮮包含「蒜蓉澎湖小卷粉絲」、「海膽仙人掌海鮮炒飯」等。甜點檯則端出酸甜芒果組合現做「芒果舒芙蕾厚鬆餅」、「芒果野莓慕斯」等，大啖沁涼甜蜜滋味。「十二廚」並於6月加碼推出優惠，平日周一至周五午餐、下午茶，四人同行享一位免費。

台北喜來登「十二廚」仲夏海鮮季平日周一至周四晚餐餐期，菜色升級不加價，每人1,490+10％元。除原先餐檯熱門品項外，更可暢饗多達5款全新海鮮季料理，檔期強打「松葉蟹海鮮桶」，包含北海道「三大蟹」之一的頂級松葉蟹、新鮮肥美淡菜、彈牙白蝦，與新鮮蔬菜的綜合海鮮桶。餐檯亦提供多款澎湖特色海鮮料理包括「蒜蓉澎湖小卷粉絲」，以現撈海膽加入花枝與滑蛋，搭配澎湖特色仙人掌汁一同拌炒的「海膽仙人掌海鮮炒飯」。以及「澎湖鮮蚵角瓜」等。

台北喜來登「十二廚」，甜點餐檯則同步推出全新芒果料理，首推超人氣現點現做「芒果舒芙蕾厚鬆餅」、辰園招牌甜湯「楊枝甘露」、小巧可愛「芒果野莓慕斯」、酸甜滑順「芒果塔」、主廚手工「芒果棉花糖」等。