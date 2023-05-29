昨（28日）下午先由民俗團體「天震堂」號召400餘人組成「城隍慶賀團」，踩街繞行後浦四境，為即將登場的「迎城隍」主慶典活動提前暖身。（于家麒攝）

昨（28日）下午先由民俗團體「天震堂」號召400餘人組成「城隍慶賀團」，踩街繞行後浦四境，為即將登場的「迎城隍」主慶典活動提前暖身。（于家麒攝）

昨（28日）下午先由民俗團體「天震堂」號召400餘人組成「城隍慶賀團」，踩街繞行後浦四境，為即將登場的「迎城隍」主慶典活動提前暖身。（于家麒攝）

昨（28日）下午先由民俗團體「天震堂」號召400餘人組成「城隍慶賀團」，踩街繞行後浦四境，為即將登場的「迎城隍」主慶典活動提前暖身。（于家麒攝）

金門年度宗教盛事「迎城隍」將於5月30日盛大登場，外傳副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲等都會到場參加，政治煙硝味濃。昨（28日）下午先由民俗團體「天震堂」號召400餘人組成「城隍慶賀團」，踩街繞行後浦四境，為即將登場的「迎城隍」主慶典活動提前暖身。

天震堂團長許績才指出，該堂神明披髮祖師爺適逢安座9週年舉辦一系列慶典活動，時值金門浯島城隍遷治343週年，天震堂特別號召400餘位信眾同慶，特別組成「城隍慶賀團」踩街繞行後浦四境為「迎城隍」慶典暖身，也號召信眾一起用虔敬之心來感受城隍爺的威嚴。

踩街遊行隊伍包括舞龍醒獅團、戰鼓、扛攆、威揚禮儀轎前鼓、雄鎮堂七爺八爺、金門傳統鑼鼓、大鼓吹等民俗技藝團體逾400人，昨日下午3點從北門北鎮廟出發，沿途繞行昭德宮、模範街、代天府、南門天后宮、西門外武廟，並在城隍廟集結，向城隍爺致意，場面十分壯觀，最後沿著中興路回到北鎮廟駐駕。

許績才表示，「天震堂」成立以來一直支持地區的宗教慶典與文化傳承，無役不與，尤其迎城隍是金門在地的年度大事更不會缺席。這次組成的城隍慶賀團是第一次的嘗試，一方面希望更多人認識到金門的城隍信仰，同時也讓特殊的陣頭文化承傳下去，希望明年有更多人一起來響應。

不過今年金門的「迎城隍」也充滿濃濃的政治味，據了解包括副總統兼民進黨主席賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘以及民眾黨主席柯文哲等政壇大咖，都將跨海抵金參加農曆4月12日的迎城隍活動，甚至可能「同框」現身，在萬人空巷的遊行隊伍中，這3人的「維安」問題也讓警方傷透腦筋，而該如何讓整個活動在既安全、又不破壞傳統宗教慶典的氛圍下圓滿順利進行，也將是金門縣政府、金城鎮公所以及浯島城隍廟等主辦單位的一大考驗。