已故藝人「東區羅姐」羅霈穎個性豪爽、有話直說，2010年參加節目《康熙來了》就針對王思佳愛用名牌驚吐：「有的時候可以用假的，我覺得沒關係。」對比王思佳日前身陷假包風波，如今聽來不勝唏噓。

王思佳、羅霈穎、楊淇2010年一起參加《康熙來了》，當時的主題是「誰是婆婆眼中的好媳婦」，王思佳深得寶媽誇讚她有禮貌、有倫理，楊淇則認為，王思佳有很多優點，唯一缺點就是愛亂花錢：「她所有東西都要用名牌，她有名牌控，持家很不OK」。

這時候大家起鬨王思佳只用名牌，但這時羅霈穎卻獨排眾議說：「有的時候可以用假的，我覺得沒關係。」小S聽了嚇一跳，反問羅霈穎：「妳身上有假的嗎？」羅霈穎則再說了一次：「我認為有的時候可以用假的，是沒有關係的。」對比王思佳日前身陷假包風波，羅霈穎根本神預言。

影片取自《我愛大貓》若有移除請見諒

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王思佳近期紛爭不斷，她在《女人我最大》介紹收藏的愛馬仕包包後，身陷假包風波，又接連爆大學肄業、阻擾房仲看屋，對此，王思佳一一否認，並大動作開直播公開驗包結果，情緒激動的她，還一度哭到說不出話。