高雄林姓女房東28日深夜邀約黃姓男房客到小港區海產店用餐，2人凌晨返回租屋處時被林女前男友黃姓男子撞見。黃男醋勁大發質疑林女為何有新歡，房客立刻出面「護花」，掏出一把槍直接朝一旁玻璃砸去，拳頭當場血流如注、被送醫急救。警方偵訊後依毀損、社維法送辦。
小港警分局漢民派出所29日凌晨2點多接獲報案，指廠邊二路住戶有人滋事，警方到場後，發現一處民宅一樓的玻璃被敲破一個大洞。
警方查出，33歲林女邀約21歲黃姓男房客到海產店用餐，兩人凌晨時返回租屋處，被37歲的黃男撞見，黃男醋勁大發，質問林女也和林男爆發口角。
房客黃男想保護林女，返回租屋處拿出一把黑色的槍，口角中為了威嚇黃男，竟直接持槍朝一樓玻璃窗戶敲擊，結果右手拳頭當場被割破5公分，血流如注，自行前往小港醫院就醫。
警方隨後前往醫院逮捕房客黃男，黃男交出槍枝強調是網路買來的空氣槍，警方檢驗槍械後確認無殺傷力，詢後依毀損及社會秩序維護法等罪將3人移送偵辦。
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