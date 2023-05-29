稍早前美國總統拜登宣布已經與眾議院議長麥卡錫敲定最終的債限協議，31.4兆美元債務上限將暫停到2025年1月1日，且這項協議已準備好提交國會進行表決。

在6月初聯邦政府用罄資金而無法償還債務之前，這項協議要在美國國會兩院通過恐怕還將面臨重重關卡。

強硬派共和黨人和進步派民主黨人已經表態反對這項協議，共和黨強硬派的眾院自由核心小組（House Freedom Caucus）甚至揚言會試著封殺該法案。

KlarityFX主管Amo Sahota在拜登宣布達成最終協議之前表示，債限協議遭國會阻撓反而對市場有利，該協議過關可能讓聯準會更有理由對再度升息抱有信心。不過，我們想看看這會是一個什麼樣的協議。

雖然對市場而言，消除不確定性是好消息，但這項協議帶來的可能只是短暫的「sugar high」。一旦達成協議，美國財政部將迅速發行債券填補空虛的財庫，進從市場吸走數千億美元現金。

根據摩根大通最近所做的分析，在提高債限後，美國財政部可能在未來7個月新發行近1.1兆美元的美國短期國庫券（T-bill），在這麼短的時間內，這是一個相當大的發債規模。

這種速度的舉債且想必也會以當前的高利率來發行，可能導致銀行準備金流失，因為民營企業等組織持有的存款將轉向利息更好且相對更加安全的政府公債。這將加劇銀行業存款外流的趨勢，給銀行的流動性帶來更大壓力、推升短期貸款和債券利率，並使已經苦於利率高漲的公司面臨借貸成本更加昂貴的困境。

法國巴黎銀行估計約7500億～8000億美元可能從類現金的工具中撤出，例如銀行存款以及與聯準會進行的隔夜融資交易。美元流動性將下降，到9月底，估計將用來買進8000億～8500億美元的T-bill。

全球資產管理公司Ruffer投資部門主管Alex Lennard表示，我們擔心的是，如果流動性開始撤離這個系統，無論出於什麼原因，這都會造成市場容易崩盤的環境。這就是債限問題如此重要的理由。

摩根士丹利股票策略師Mike Wilson呼應這個看法表示，T-bill的發行將從市場吸走大量流動性，可能成為一個重大的催化劑，引爆我們一直預測的市場修正。

但流動性流失並不是必然會發生的事。T-bill的發行部分可能被貨幣市場共同基金吸收。BMO Capital Markets固定收益策略部門主管Daniel Krieter在報告中指出，在這種情況下，對整體金融市場的影響可能相對較小。另一種可能性是銀行儲備的流動性流失，可能對風險資產的影響較顯著，尤其是在金融業的不確定性增加之際。

花旗集團債務資本市場集團常務董事Scott Schulte表示，風險資產可能沒有充分反映大量發行T-bill導致系統流動性緊縮的潛在影響。