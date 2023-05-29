馬孟勤提到隨著全球智慧型手機滲透率提升，智慧型手機市場逐漸步入成熟期，每年換機需求維持穩定，而近年各品牌旗下產品升級重點聚焦於相機鏡頭數量與性能(如畫素數量、變焦能力等)，在CIS用量與價格齊升下，推升全球CIS產值於2017~2019年維持雙位數成長，但也使全球CIS市場與智慧型手機市場高度連動，一旦手機需求衰退，CIS產值表現則承壓。

近年搭載ADAS的車款日漸普及，預期全球車載CIS用量將逐漸增加，而車載CIS不僅需通過嚴格的車規認證，在分辨率、動態範圍、LED防閃爍(LFM)等參數方面，也需滿足各家車廠的產品標準，使車載CIS ASP約為智慧型手機CIS的3倍，在用量與價格齊揚的情況下，車載領域有望成為CIS市場成長引擎。

馬孟勤指出值得注意的是，2022年全球CIS市場格局高度集中，全球CIS前八大業者合計市佔率為95.4%，其中，五家業者商業模式為整合元件廠(IDM)，另三家無晶圓廠(fabless)業者為提升市場競爭力，分別採取不同發展策略，如積極開拓車載CIS市場、轉型Fab-lite以縮短產品研發周期等。