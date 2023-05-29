安謀在其部落格上宣布新產品。聯發科說，新晶片將有助於協助改善次世代智慧型手機的效能。

安謀銷售一種藍圖(blueprints)，讓晶片設計者可以用來建構自己的硬體。安謀正在推出用於影片影象處理和人工智慧(AI)應用的晶片Immortalis-G720，以及處理器Cortex-X4，該處理器將成為行動裝置的大腦。

安謀說，這兩種晶片的效能都比前幾代產品高出15%，而Cortex-X4的功耗也降低了40%，這對於需要長時間保持電池使用的智慧型手機來說，至關重要。

安謀還說，Cortex-X4已經送交給台積電進行，這意指著安謀已經有一個在晶圓廠已經製造好的晶片，而這通常是由晶片設計公司所做的成本昂貴的工作。

路透在新聞發佈會上問道，安謀是否會生產晶片來銷售，而不是過去長期的業務模式：對晶片製造商提供此一藍圖。安謀客戶業務線總經理Chris Bergey對此表示，有時候，為了協助客戶測試新的製造技術，公司會採取這一步驟。

他說：「安謀不從事晶片銷售業務，這不是我們要做的事」。

安謀表示，Cortex-X4是台積電的N3E製程生產的，並稱這是業界的首創。