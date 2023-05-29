民進黨總統候選人賴清德27日出席後援會成立大會時強調，民進黨執政不會有戰爭。對此，台大政治系教授左正東批評，賴清德此說法簡直是「掩耳盜鈴」，他並反問，既然不會發生戰爭，那台灣購買火山布雷車、延長兵役，究竟是為了什麼？

賴清德出席雲林與新竹市信賴台灣之友會成立大會時指出，民進黨執政不會有戰爭，他當選後的首要任務，就是穩定台海和平現狀、維持台灣自由民主的憲政體制。另外，針對「民進黨當選兩岸會爆發戰爭」的說法，賴清德也回應，任何一個人或政黨，都不應該為了政治利益，而販賣戰爭的恐怖。

左正東昨（28）日在中天政論節目《週末大爆卦》提到，民進黨常常會指責大陸破壞台海和平，但在過去2年多，蔡政府將兵役延長、購買火山布雷車，不少建築出現了防空避難標示，還傳出將緊急訓練警察，要派他們去防守基礎設施，他怒問賴清德，賴稱民進黨執政不會有戰爭，那上述這些動作是為了什麼？

左正東痛批，賴清德「民進黨執政不會有戰爭」的說法，與民進黨政府在去年8月大陸環台軍演時，不公布飛彈飛越台灣上空的做法一樣，是在掩耳盜鈴。左正東也喊話賴清德，既然他自稱是「和平主義者」，那就應該將役期調回4個月，並退訂火山布雷車。