依據經濟部「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，截至今年5月15日止，台中市政府經濟發展局核准特定工廠案件達1,847家，其中有90家業者申請核定用地計畫，目前已核定第10家用地計畫書，將邁向第11家，為全國第一，其將核准為錠贊精密模具工業有限公司，預計完成合法後投資1千萬元，盼3年營收成長200%。

錠贊精密表示，公司成立於民國84年，資本額為500萬元，107至111年營業額為280萬元至470萬元，目前設廠已28年，屬典型零工式生產的中小型金屬模具廠，致力於模具相關製品的開發製造，專業生產沖壓模具、電子零件、半導體載具、機械五金、家庭五金、廚具零件等，銷貨對象主要為國內廠商。未來核准後，預計投資近1千萬元將原不符合建築法規定的老舊建築物，拆除重新打造全新廠房，及再增加員工10人，且完成合法後3年內營收將成長200%。

錠贊精密說明，自104年起公司積極配合未登記工廠輔導政策，於105年取得臨時工廠登記、109年取得特定工廠登記，並於去年4月提出用地計畫，歷經8年多，邁向土地合法化階段，期望取得用地合法化後可為沖壓連續模具領域的發展增加一份助力。

經發局表示，市府積極輔導業者辦理特定目的事業用地變更，朝合法化方向邁進，目前核准10家廠商依序為寶嘉誠工業二廠、昊陞企業、榮峻企業光興廠、參聯國際神岡廠、大金塑膠一廠、漢宗公司一廠、鏈發射出機械一廠、辰崧工業二廠、油慶工業公司及大鋼友金屬等，這些工廠成立時間民國56至89年，多數位於烏日區、大里區、神岡區，從事機械設備製造業、金屬製品製造業及塑膠製品製造業等行業，輔導合法化面積合計達6公頃、太陽光電設置面積總計 1.8公頃、裝置容量2,831.96瓩、回饋金 1億8,280萬4781元全數繳入農業發展基金、廠商後續投資額達5億763萬8,676元。

經發局說明，10家業者中，昊陞企業股份有限公司為台中市第1案特定工廠業者親自辦理用地計畫成功案例，積極參考經發局網站範本及YouTube的教學頻道，並與公司內同仁與建築師多次開會討論，自行辦理製作用地計畫內容；此外，辰崧工業有限公司二廠為第1家透過附掛農田水利溝渠排放至區域排水系統，解決長期來農地工廠廢污水無法排放的問題。

經發局強調，只要位於非都市計畫區內屬於低污染且取得特定工廠資格的業者可於121年3月19日前提出申請核定用地計畫將農地變更成特定目的事業用地，業者務必把握期限申請特定工廠登記，才能辦理用地變更、取得永續經營的身分，安心拚經濟。

經發局補充，符合條件的特定工廠業者提送用地計畫前，可參考經發局網站建立特定工廠專屬網頁，用地計畫自我檢核表、申請書件、用地計畫範本(https://reurl.cc/b94dL3 )或特定工廠專區YouTube頻道教學影片(https://www.youtube.com/channel/UCqKULYUZ96POX_Q-EWSA81A/featured)、簡報及Q&A等資訊，若有任何疑問，亦可諮詢經發局工業科林股長，電話04-22289111分機31203，適時解決困惑，以減少文件一再修正往返的時效。(臺中市政府經濟發展局廣告)