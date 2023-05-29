總統蔡英文過去一向堅持推動「2025非核家園」，然而民進黨總統參選人賴清德昨（28）日竟說出，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能。台北市議員李彥秀揭露，除了「非核」之外，綠營其實老早把「台獨」、「公投」、「廢死」都棄如敝屣了。

賴清德昨(28)日到台大出席「校園總統馬拉松」活動時，有學生提問「若兩岸緊張，天然氣無法進口，如何因應能源短缺？」賴清德回應，目前有關單位正在規畫，如何將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備不時之需。

李彥秀今（29）日在臉書發文指出，繼民進黨智庫新境界文教基金會副董事長童子賢拋出核一、核二重啟的議題後，短短8天的時間，賴清德也釋出「核能機組緊急使用」的風向，顯見民進黨「2025非核家園」路線已經徹底破產。

至於「台獨」議題，李彥秀表示，民進黨早在1999年《臺灣前途決議文》，就徹底揚棄「台獨黨綱」，賴為騙取選票及討好美方，也拋棄「台獨金孫」與「台獨工作者」核心價值。

而在「廢死」方面，民進黨在野時以普世價值為名推動廢死，但蔡英文政府在2018年8月及2020年4月，兩度為轉移沸騰的民怨，執行死刑。而公投更是綠營在黨外時期就堅持的價值，民進黨更將公投視為「住民自決」最基本實踐，但2019年6月民進黨蠻橫剝奪人民「公投綁大選」權利，根本是「選前蔡公投，選後蔡砍頭！」

李彥秀怒轟，賴清德在「重啟核四」公投時說出，核四蓋蓋停停22年，是古董車，建築安全有疑慮，不同意重啟核四，是為了環境安全，結果現在親口證實不排除重啟「更古董」1978年商轉、2019年停用的核一；以及即將停役1981年商轉的核二，1984年商轉的核三。

對於民進黨執政七年，李彥秀總結，「緊張怪中國、經濟怪國際、內政怪國民」，現在四大神主牌跌落神龕，拋棄價值、執政無能徹底成為「喪屍」，蔡英文、賴清德二人帶領的民進黨，窮得只剩追求權力。