6月即將來臨，命理網站《靈匣網》分享，生肖屬鼠、羊、牛、虎、狗的人在6月財運旺盛，其中屬鼠的人有置產機會，屬羊的人能靠理財創造財富，屬牛的人正財、偏財表現都不錯，屬虎的人有貴人加持、多方進財，屬狗的人則適合在外地尋找財富。

▎生肖鼠

屬鼠的人在6月受財神爺保佑，財氣旺盛，求財順心、得財容易，有好的理財計劃都可以放心去實行，經濟獨立者則有置產的機會，有才藝的人也可以靠才藝賺錢。不過可惜的是，屬鼠人在6月的事業運不如財運，容易跟長官、客戶犯沖，在得不到庇蔭的狀況下，只能靠自己的實力了。

▎生肖羊

屬羊的人在6月適合經手財務工作，例如金融證券等；得財管道包含高薪、父母給予的幫助、投資理財等，想求財則要用智慧、巧思，財務管理方面的知識知道的越多，累積錢財的速度就越快，因為屬羊人在6月的財運，需要依靠理財得宜來創造。

▎生肖牛

屬牛的人在6月的正財、偏財運都不錯，建議可以選擇多種理財方式，也可以在合理合法的範圍內嘗試非正規方法，雖然看似增加風險，但只要適當搭配，反而有助於分散投資風險。不過屬牛人要注意，在簽訂與錢財相關的契約條款時，一定要仔細核對。

▎生肖虎

屬虎的人在6月財氣較旺，付出必有回報，只要多活動，名下資產就有增長的趨勢，尤其是懂得人情世故或熱心服務者，會因為貴人的加持，而有多方進財的喜訊。在投資理財方面，建議採取放長線、以守代攻的策略，不要太過急躁、隨心所欲，就能確保財產緩步增值。

▎生肖狗

屬狗的人在6月適合在外地尋找財富，經商者宜朝外拓展市場，本月事業發展的機運也較好，出差或外派雖然勞心費神，無法掌握較大的實權，但能因此獲得高薪。另外如果能善用智慧分析，充分發揮口才，就可以創造更多元的賺錢機會。