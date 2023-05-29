蘋果產業鏈推進電子廠招工熱度回升。鄭州富士康iDPBG（數位產品事業群）27日發佈消息指出，從29日起加碼員工招聘獎金，最高可達每人3500元（人民幣，下同），且小時工薪酬也提高至每小時22元。實際這已是5月以來，鄭州富士康iDPBG事業群3次加碼招工獎勵措施。業內人士觀察，該廠區開啟火熱招聘模式，或為即將到來的第3季iPhone15新品量產做準備。

此外，鄰近鄭州的河南富士康濟源廠區行政負責人顏敏琦5月也表示，廠區正進行產線製程調整的同時也在大量招工，馬上要從1.5萬人招到3萬人。由於廠區內大約85％員工都是本地人，讓人源穩定度很高，平均可讓也讓基層員工的年收入達到5萬到5.5萬元之間。

據券商中國報導，鄭州富士康iDPBG事業群在一份名為「內部推薦合夥人獎金加碼啦」的推文中表示，員工招聘獎勵政策分為兩種。一種是返費模式，以製造部門關鍵工站為例，求職者返費獎金為2500元至3000元，介紹人推薦獎金為500元，合計最高可達3500元。

另一種則是「同工同酬＋小時差價」，同樣以製造部門關鍵工站為例，5到6月薪酬為每小時18.5元至19元，7月則增加2元，每小時達到20.5元至21元，同時介紹人每小時還可增加1元。

而除鄭州富士康iDPBG事業群外，蘋果產業鏈上的其他在陸公司近期也已加大了招聘計畫。例如昆山立訊近日發佈消息稱，立訊精密錦溪廠區入職獎勵最高1800元，招聘職位為產線作業員，職位包括排線、組裝、測試和包裝等。

之前有消息指出，蘋果公司將於今年9月發佈iPhone15系列手機。相比上一代，iPhone15系列同樣分為四款，包括iPhone15、iPhone15Plus、iPhone15Pro和iPhone15ProMax等。

但值得注意的是，與往年相比，電子廠工人的薪酬仍有相當差距。以鄭州富士康iDPBG事業群為例，目前返現工月薪約在4000元至5000元之間。但對比去年iPhone14量產前，當時即便四線城市也曾開出9000元的月薪搶人。