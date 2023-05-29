據法國廣播電台引述《印度人報》報導，印度外交部長蘇傑生27日在西部的艾哈邁達巴德向阿南特國立大學的學生發表了題為「莫迪的印度：一個崛起的大國」的演講。蘇傑生說，印度面臨來自中國的「非常複雜的挑戰」，莫迪政府已採取措施確保不會遭到單方面改變邊境地區的現狀。

報導稱，蘇傑生（S. Jaishankar）說，如果印中之間的和平與安寧受到干擾，兩國之間的關係將一定會受到影響。

蘇傑生表示，過去3年中，這一挑戰在邊境地區「非常明顯」。蘇傑生並說，印中兩國必須在雙邊關係中找到一個平衡點，但不能按照對方的條件。

蘇傑生稱，「當我談到大國時，我們當然面臨來自中國的特殊挑戰。這個挑戰是一個非常複雜的挑戰，但在過去3年中，它在邊境地區尤為明顯。」蘇傑生稱，「顯然需要作出回應，印度政府已經作出了這些回應。其中很多是為了確保不會被試圖單方面改變邊境地區的現狀。」

蘇傑生說，印中兩國將不得不找到某種平衡，印度歷屆政府都以自己的方式試圖找到平衡。他強調：「但這種平衡不能取決於另一方的條件。那麼它就不是平衡。必須有一些相互的東西。」

蘇傑生表示，相互尊重、敏感和利益必須成為這種關係的基礎，「如果你不尊重我，如果你對我的關切不敏感，如果你無視我的利益，我們怎麼能長期相處呢？」他並稱，如果印度看到尊重、敏感和認可，它就會想到與中國更好的關係。

蘇傑生稱，「但如果我們不這樣做，我認為我們需要站起來維護我們的權利，我們需要堅定地主張反對。而不幸的是，目前的情況就是如此。」

蘇傑生還談及印度與鄰國關係。他說，孟加拉國、尼泊爾和不丹等一直是與印度關係密切的鄰國，如今通過公路、鐵路、水路和電網與印度更好聯繫在一起。他說：「如今，鄰國對印度的聯繫和看法已經發生了變化，沒有什麼比去年斯里蘭卡經歷了一場非常嚴重的經濟危機時發生的事情更能說明這一點。」

蘇傑生說：「實際上，我們以前所未有的方式向前邁進了一步。我們為斯里蘭卡所做的比國際貨幣基金組織為斯里蘭卡所做的要更多。」

蘇傑生稱，「當我談到周邊地區時，我認為我們的印太地區的一個巨大變化......從戰略上講，那裡發生的事情讓我們非常關注。同時，還有其他巨大的變化正在發生，這些變化包括中國的崛起，這在某種程度上包括美國如何對自己的承諾變得更加謹慎。」

四方安全對話（Quad）國家目前正在討論海上合作、基礎設施互聯互通、5G網路和疫苗等問題。蘇傑生說，印度還與西部的一些國家互動，例如以色列、美國和阿拉伯聯合大公國。

蘇傑生說，「在莫迪總理的領導下，我們不僅考慮未來，甚至沒有考慮下一個任期。我們真正考慮的是超越未來。在許多方面，毫不誇張地說，我們今天正在為全球足跡奠定基礎。」

蘇傑生還表示，印度的崛起在世界上具有非常特殊的意義，唯一可以與之相比的是中國的崛起。