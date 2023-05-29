新北市議員陳乃瑜、黃淑君及前議員曾柏瑜今舉行記者會，指板橋某私托去年有女嬰遭悶死，今年新店某公托又傳出餵食孩童冷的寶寶粥，批評新北市府毫無作為。新北市社會表示，板橋私托女嬰案事發後即成立專案小組介入處理，除開罰機構和當事托育人員各24萬元，也要求歇業並協助其他嬰幼兒轉托，並聘請專業兒保律師協助家長打官司。

黃淑君找來受害女嬰母親出面控訴，托嬰中心、幼兒園不當虐嬰都不是個案，新北市府的一貫做法，就是先開說明會、再跟家長說沒有問題，板橋這起個案，業者換另外一個名字，繼續經營幼兒園，新北市府就這樣放任有問題的業者。

婷婷媽媽哭著說，她唯一的女兒死在托嬰中心，不懂為何社會局稽查人員沒有抽查監視器錄影畫面狀況，讓女兒無辜犧牲生命，沒想到市長侯友宜卻說社會局做得很好，這些孩子不是新北市的孩子嗎？

陳乃瑜表示，她在兩個月前，就接獲家長投訴新店公共托嬰中心的不當行為，包含餵十個月大的孩子冰冷食物、超過一公分的肉及玉米粒、環境衛生不確實打掃等，但社會局卻在議會殿堂上公然說謊，口口聲聲說「沒有不當」，市長侯友宜更是在陳乃瑜質詢時，才第一次知道此案。

陳乃瑜批，新北市府想「大事化小小事化無」，隱匿這件事，無助的家長，求助無門，下一步會到監察院吿新北市社會局瀆職。

社會局副局長許秀能表示，板橋私托因托育人員的疏忽，以及機構的管理不當，造成女嬰不幸事件，令人同感震撼和心痛。在第一時間接獲通報後，托育科主管及同仁立即介入稽查並調閱監視器，發現老師確有疏於照顧，以及中心師生比不符和管理不當等，隨即依法給予最嚴厲裁罰。

許秀能強調，事發後由社會局張局長親自帶領兒托科主管及家防中心主任等，與家長開過多次會議，除先提供急難慰助外，並協助聘請兒保專業律師和心理諮商師，以協助家長進行後續司法訴訟及悲傷輔導，務求事件真相。目前全案已在今年一月偵結，檢方以過失致死罪起訴相關人員。議員多次在議會質詢，社會局也都據實以告。

許秀能表示，社會局再度強化托育人員的工作倫理和情緒管理，召集全市公、私立托嬰中心主管，以「托育安全123三級預防」進行研討，強化各中心三級預防觀念和作為，同時鼓勵第一線托育人員的士氣，相互提醒打氣，以確保嬰幼兒的安全和家長的權益。

另有關新店某公托食物事件，兒童托育科長林秀穗表示，今年4月中接獲家長陳情，立即前往該中心稽查，並調閱監視器比對，發現該中心於3月起，即啟用食物溫度計監測，並控制在攝氏50度左右，還有做紀錄佐證；同仁要求要持續監測記錄，至於粥品顆粒過大部分，則當場要求改善；後續持續稽查，發現中心均已改善。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線