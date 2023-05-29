致茂首季合併營收43.88億元，雖季減27.74％、年減0.22％，但歸屬母公司稅後淨利9.36億元，季增8.66％、年增達10.04％，每股盈餘2.23元，均創同期次高。其中，營業利益雙位數「雙升」至11.87億元、創同期新高，毛利率60.76％、營益率27.05％分創新高及次高。

致茂首季量測儀器事業部營收40.49億元，雖季減達30％、仍年增達17％，其中量測及自動化檢測設備23.3億元，季增26％、年增49％，半導體及Photonics測試解決方案3.88億元，季減達28％、年減達56％。一站式解決方案0.72億元，季增11％、年減達59％。至於威光自動化事業部營收2.83億元，季增達51％、年增達28％。

致茂表示，首季量測及自動化檢測設備持續受惠綠能科技相關檢測需求，包括電動車及儲能設備相關零組件、電池芯／電池模組／電池包、智慧電網等相關產業需求增溫，今年成長動能明確，預期第二季需求有望升溫、下半年優於上半年。

而半導體及Photonics測試解決方案受市況較低迷影響，上半年動能暫緩，今年出貨展望較保守。不過，公司預期首季應為谷底，由於應用於HPC的系統級測試（SLT）設備需求維持強勁，有機會抵銷部分消費性電子應用下滑缺口，整體需求有望逐步好轉。