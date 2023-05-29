嘉威生活2022全年營收仍成長6.03％，達到56.21億元，毛利率從第1季33.72％逐季回升至第4季的37.88％，全年平均毛利率35.87％，優於上年度的35.33％，稅前淨利7.26億元，年增20.17％，因受稅率恢復正常影響，稅後淨利5.65億元，年減3.06％，每股盈餘7.03元。受到2022年下半年通膨升息、去庫存化影響，今年第1季營收雖年減28％為14.73億元，但仍維持過去14~15億元的旺季水準，第1季毛利率上升至39.41％。

北美主要的大型零售通路近期公布季報，以具代表性的Walmart、Costco及Target來說，最近一季營收分別成長7.6％、2％及0.5％，財務表現較市場分析師預期為佳，庫存水位下降並獲得更好控制。如Target庫存水位比上年度下降16％，Walmart表示，營收主要受惠於大型雜貨業務抵消服裝和電子產品銷售疲軟的影響。庫存去化主要是消費性產品，屬於雜貨業等民生必需品則是成長來源，有別於消費性產品，嘉威生活的產品屬於民生必需品，價格走親民路線，也是去化速度較快的產品，產業受景氣影響庫存的壓力較低。

第2季及第3季為嘉威生活過往淡季，但公司併入品牌廚具prepara，近2年營收年成長率達到40％以上，持續減緩淡旺季的落差；國際越來越重視ESG議題，也討論永續實踐的各種可能性，嘉威生活R-PET環保材料符合環保、永續及減碳，提供市場未來最適合的產品需求，今年在歐洲及美國的家居大展都得到客戶的肯定，可望持續國際展的熱度，拓展環保領域產品在主要客戶的滲透率，以增加營運動能。

台灣證券交易所已經公告，7月3日起嘉威生活類別由其他股調整為居家生活股，更能完整體現嘉威生活營業項目。