《韓股》「佛誕節」補休 周一韓股休市 11:182023/05/29 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國周六（5/27）適逢「佛誕節」，5月29日周一補休，韓股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《其他股》美零售業財報優預期 嘉威拚營運向上 《港股》恆指開高走低 網易最風光 《航運股》台驊投控預期海運運費旺季前大跌機率不高 #韓股 #佛誕節 #補休 #休市 #周一 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》不滿勇士現況喊補強 柯瑞：我身邊並無太多幫手 10:272023/05/29 體育 信義房屋羅皓元獲信任 社區賣房都找他 09:362023/05/29 財經 1分鐘讀財經》台灣閒錢太多！龐大超額儲蓄數字超驚人 08:312023/05/29 財經 新北2050淨零路徑 綠建築減碳為未來重點 11:472023/05/29 生活 恆春北門Lets Chill 南國生活節吸引逾5萬人次 15:042023/05/28 生活 NHK：北韓通知日本計劃發射衛星 07:022023/05/29 國際 韓國小姐反擊偷情老公 朴恩惠《海拉》登場遭醜聞纏身 15:272023/05/28 娛樂 台股繼續衝！台積電強拉8元至574 大盤漲逾170點 09:012023/05/29 財經 《國際經濟》美債限協議get！對亞股恐是雙面刃 08:282023/05/29 財經 陸網企財報後股價兩樣情 網易大漲8％、美團跌4％ 11:442023/05/29 財經 美國以外唯一演說在台灣！黃仁勳今Computex談話受全球關注 08:582023/05/29 財經 全國第一！ 台中特定工廠合法化邁向11件 11:112023/05/29 政治 《金融》6月台股首檔掛牌ETF 掌握歐美股成長契機 10:482023/05/29 財經 G7峰會後 美中角力砍到肉裡！謝金河爆1慘況成真 台灣也逃不了 05:202023/05/29 財經 《營建股》國產配息2元 1因素預拌混凝土銷售蒙塵 10:182023/05/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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