台大新竹湳雅院區擴建進度第1階段已完成，第2階段的用地取得更是關鍵。（陳育賢攝）

台大新竹湳雅院區擴建進度第1階段已完成，第2階段的用地取得更是關鍵。（陳育賢攝）

台大新竹湳雅院區擴建進度第1階段已在前市府時期完成，市議員楊玲宜29日要求市府必須接續台大湳雅院區的用地取得，創造雙贏；市府衛生局長陳厚全則表示，目前已提出分期購買、共同合作開發或設定地上權、事後分潤等多種方案供台大參考，會全力來協助。

楊玲宜今天在市議會單位質詢時指出，台大新竹湳雅院區預定地在2014年至2022年歷經8年的時間，這8年已完成國有地與市有地的整合，也完成了都市計畫變更為文大用地，這是極具挑戰的任務，前市府首長與同仁還要背負「打假球」、被說台大根本沒有要來的風涼話，但最終結果，市府包括財政、衛生、都發、地政等局處同仁，仍是完成了最艱鉅的第1階段工作，提供了台大1個完整的基地。

她說，市政要延續，第2階段工作更是台大湳雅院區能否興建的關鍵，最重要的是國有地與市有地的取得與整合，如果能達成共識，就可以進入動工的階段。

楊玲宜說，預定地中，屬於公有權部分有包括新竹市政府、桃園農改場及國有財產屬總計3.69公頃；私有權部分有包括桃園市農會、農田水利署總計1.39公頃；而透過跨區市地重畫與都市計畫，已整合為國有地2.98公頃及市有地2.18公頃，總計為5.16公頃。

而市府衛生局今年下半年最重要的工作就是完成市有地的用地取得，當初的目標，市有地是希望以無償方式撥用，市府與台大是否有初步共識？

衛生局長陳厚全指出，目前行政院已核定國有地部分為有償撥用，並以分期方式購買；市有地部分也必須以有償方式處理，不過基於市府支持台大興建院區政策，還在研議包括合作開發或分期購買等多種方案供台大參考。

其中，共同合作開發的例子就是台大生醫園區，跟科學園區管理局租用，另外還有包括設定地上權或事後分潤，這些都可以減輕台大的負擔，最重要的是台大可以與新竹市共榮共生。

楊玲宜表示，希望市府盡快在年底前協助台大取得用地，讓地方與台大創造雙贏，完成關鍵任務，解決台大經國院區量能的問題，新竹人值得1座醫學中心等級的醫療院所。

市府同時指出，湳雅院區案的都市計畫變更於2015年11月經內政部審定，歷經無數次拜訪與溝通，積極與私有地主協商市地重劃方案，取得雙贏，終於在2018年2月經內政部地政司審核通過公辦跨區市地重劃計畫書，同年4月底發布實施。

2020年11月藉公辦跨區市地重劃取得當時新竹農田水利會權屬之狹長土地，為擴院計畫的關鍵性進展。

衛生局補充，新竹台大分院新竹醫院因現有經國院區腹地狹小及老舊，自提出擴院需求後，新竹市政府積極協助，目前台大醫院新竹分院湳雅院區興建案「可行性評估報告書」已於2022年底提報教育部進行審查，未來湳雅院區將與經國院區整合，提供大新竹急重症醫療照顧，預計也要引入長照資源，將成為大新竹地區「醫學中心規模」的醫院，照顧大新竹人民的健康。