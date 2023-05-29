遭竊玉石、手鐲等飾品多達多達200件，市價約90餘萬元。（台東縣警察局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣警察局刑事警察大隊日前接獲報案，林姓前市民代表將車借給郭姓男子，歸還時發現車內200件的玉石、手鐲等飾品遭竊。警方經過多日跟監、埋伏，在嫌犯租屋處查獲贓物，並發現他還竊取1顆重達65公斤的總統玉石及2塊牛樟木，依法帶案偵辦。

警方表示，郭姓嫌疑人是轄內慣竊、毒品治安人口，林姓前市民代表日前將車借給郭男，郭男見車上200多件玉石、手鐲飾品價值不斐順手牽羊，直到上月初還車，林男驚覺遭竊又連絡不上郭男，警方獲報研判郭男涉嫌重大。

由於郭嫌以偷竊維生，犯案後到處更換住處躲藏，警方經過多日監與埋伏，查知郭嫌租屋處位在台東市富岡，立即向法院聲請搜索票，在租屋處搜索過程發現大部分玉石已變賣銷贓，另外查獲1顆重達65公斤總統玉石及貴重林木牛樟木2塊。

郭嫌辯稱總統玉石是在花蓮以5000元購得，但警方請教收藏玉石的玩家表示，該顆總統玉石價值不菲，非郭嫌所稱5000元可購得，但市價難以估計，呼籲如有失竊總統玉石之被害人至警察局認領。