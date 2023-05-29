美國太空司令部莫豪斯准將（Brig Gen Jesse Morehouse）近期表示，俄羅斯與中國大陸的挑釁行動，已讓美國毫無選擇，只能著手準備太空軌道上的衝突，他說如有必要，「美國已經準備好在太空作戰。」

俄羅斯在俄烏戰爭中威脅擊落提供協助的美國衛星。

英國《衛報》（The Guardian）報導，美國太空司令部戰略、計畫、政策副主任莫豪斯准將25日在美國駐英國大使館致詞時表示，俄羅斯的挑釁行動，以及中國大陸冀望在本世紀中期成為太空主導力量的野心，讓美國「毫無選擇」，只能為軌道上的衝突做好準備。

他說：「如果必要，美國已經準備好今晚在太空作戰。如果有人威脅美國，或我們的任何利益，包括與我們簽署共同防禦條約的盟友及夥伴，我們已經準備好今晚作戰。」

衛星運用佔據了現代人的生活，範圍擴及銀行系統、天氣預報、軍事情報蒐集、通訊、導航等，不過過度依賴衛星，也代表軌道上的衛星受攻擊會造成深遠影響。

美國監控靠近美國軌道的俄羅斯衛星。

包括中國大陸、美國、印度、俄羅斯等，都曾透過從地球發射飛彈、摧毀自家衛星來測試反衛星能力。不過這類行動往往釀成大量殘骸，讓太空中的其他衛星置身風險長達數十年，美國已在2022年單方面禁止這類行動。

俄羅斯2021年擊落了自己的衛星，導致軌道上散落超過1500個可追蹤的碎片殘骸，莫豪斯表示，「當你創造殘骸雲，而它在軌道上停留數十年，這幾乎像是在自家後院引爆核武，你也會付出代價。」

面臨新一輪太空競賽，莫豪斯說，美國持續發展反衛星技術，「並不是因為我們想要在今晚作戰，而是因為這是阻止衝突發生的最佳方式」，他強調美國不會透過不負責任的測試來開發反衛星技術。

報導指出，俄羅斯及中國大陸都在開發能執行反衛星行動的太空船，2020年，美國指控俄羅斯從衛星發射能追蹤美國間諜衛星的發射物。

另一方面，中國則發射搭載機械手臂的衛星，這種機械手臂能抓取其他衛星，也能將爆裂物放進敵國衛星的推進器噴嘴內，這類爆裂物能夠長時間不被偵測到，引爆時就像引擎故障。

除了抓取、撞毀、擊落敵國衛星，其他反衛星技術還包括干擾衛星訊號、用雷射、化學噴霧、或高功率微波破壞硬體。

莫豪斯強調，美國擁有、也將持續發展能維持威懾態勢的能力，他信誓旦旦表示，美國「絕對」能開發出有效對抗衛星、但又不會在軌道上引爆大量殘骸雲的能力。