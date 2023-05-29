民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成表示，香港2019年產生的區議會作了惡劣示範，完全顛覆本身職能，令中央和特區政府確信原先區議會產生方式會「出事」，直言以選舉為主導的政治似乎已此路不通。

香港政府日前提出區議會改革方案，直選議席大減，並引入間選及恢復委任制，稱希望區議會「回復到《基本法》第97條初心」，當非政權性的區域組織。而港府上述的改革方案也引發諸多討論。

曾鈺成接受《星島日報》專訪時表示，修例風波下產生的區議會，顛覆了原有功能，徹底改變中央和特區對地區行政的想像，政府當然振振有詞改制，「完全起不到諮詢的功能，中央和特區政府都強烈相信，按照原有方向發展的區議會是錯誤的。」

「選舉主導政治制度似乎已此路不通，外國如是，香港更是如此。」曾鈺成認為，當初起草《基本法》時，所有人都認為民主是好事，所以《基本法》裡的普選最終目標，是我們中國人自己寫進去的。當時中央也都認為普選是適合香港的優越制度。

曾鈺成直言，香港回歸以來政制─包括區議會的選舉成分愈來愈高，但整體管治和社會局面卻沒因此變好，反而常出亂子，甚至動搖根本憲制秩序，「有些人說立法會和區議會是『民主倒退』，顯然是以過去的標準衡量。國家已經給足機會你學習西方那一套，偏偏就行不通。」

至於這是否意味在香港整套「選舉式民主」想像已被放棄？曾鈺成則表明未必。他舉例指前年立法會選舉翌日，中央發表香港民主發展白皮書，除駁斥西方言論，最後一個章節中仍表示將繼續按照大陸《憲法》、《基本法》和大陸全國人大有關決定，與香港為雙普選目標共同努力，沒否定普選。

曾鈺成還稱，「一國兩制」下，一定要保證選出來的行政、立法機關不會和中央作對，「沒有任何國家會容許體制選出來的人拆自己的台，所以才要有篩選門檻。」

他說，當「愛國者治港」有保證，參與公共事務者自覺維護國家根本制度，選舉方法、資格審查機制自然有空間放寬，但難期望一、兩屆之內可做到。