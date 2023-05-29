中颱瑪娃清晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上，向西北前進，氣象局表示，瑪娃暴風圈有擴大趨勢，將沿著台灣東部外海北上，預估今晚到明晨發海上颱風警報，北上過程可能偏東或偏西，若偏西颱風將更靠近台灣，海陸警齊發的機率將提高，一直影響到周五。

氣象局指出，瑪娃颱風往台灣東南方海面接近，未來將緩慢從東部外海北上，今、明（30日）兩天受颱風沉降氣流影響，全台高溫炎熱，西半部可飆到34至37度；明日颱風接近，大台北、東半部、恆春半島有雨，宜花將有局部大雨。

氣象局表示，周三、四（31、6月1日）颱風離台灣最近，北部、東半部降雨更大且持續，東北部、北部山區有局部大雨或豪雨機率，周五（2日）颱風北上到東北部外海，降雨集中在北部山區，西半部有午後短暫雷陣雨機率。

圖為未來一周降雨分布，集中在北部、東半部。（氣象局提供）

氣象局說，瑪娃颱風環流寬廣，各地沿海要注意長浪及強陣風，最快今晚到明晨發布海上颱風警報，但因引導氣流不明顯，颱風的路徑仍有機會變動，若北上時路徑偏西，發陸警的機率就提高，不過目前來看還是發海警機率高。