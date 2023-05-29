國產建材實業（2504）29日舉行股東會，董事長徐蘭英指出，雖然台灣受到全球經濟需求轉弱、民間投資成長力道放緩，不過，在前瞻與公共建設預算規模仍創新高，還有推行的危老都更及社會住宅，應會支撐預拌混凝土產業穩定發展。

2022年，國產建材預拌混凝土度總銷貨數量約634萬立方米，預期今年可望持平。

對於未來的營運，徐蘭英指出，國產擴增擁有業界最多的混凝土廠。今年已經啟用台中太平廠，緊接著計畫加入台南仁德廠、新北汐止二廠，同時高雄的鳳山廠、仁武廠也都將新增產能設備，屆時集團將以該產能與通路優勢，持續協助大量科技建廠與區域建設。

為擴大營運版圖及規模，徐蘭英指出，國產建材實業也往全建材集團大步邁進，新增的事業版圖「國宇建材ALC輕質磚」具備防火、隔音、隔熱、堅固、安全、經濟等六大優點，不僅符合國內各項建築法規，獲得多項國家級實驗室權威認證，目前已經成為市場熱銷的高端建材產品。

除此之外，在資產活化方面，徐蘭英表示，集團所屬的「南港大型開發案」，已經舉辦動工儀式，預計2027年完工。由於地處台北市東區門戶軸心精華地段，坐擁南港車站四鐵共構題材，也是通往規劃中宜蘭高鐵的正門戶，潛在開發利益相當龐大，在啟動營運獲利與資產活化雙引擎後，國產正往優質的世紀企業邁進！