《慕尼黑水星報》（Muenchener Merkur）報導，德國人大談德國工業對中國技術的日益依賴，卻忽略了中國對德國高科技的依賴。中國在IT核心領域也依賴德國，脫鉤也會給中國帶來痛苦。

法廣引述報導指出，中國對德國高科技的依賴，一是德國軟體集團SAP的ERP系統。這是企業資源規畫軟體系統，可以提高公司的效率，有助於更好地實現自動化。該軟體對公司來說必不可少。

目前，約有35％的中國公司使用SAP的ERP應用程序，尤其是在生產領域佔41％，通信行業位居第二。在中國的大公司中，SAP甚至以33％的市場份額位居市場領先地位。美國公司甲骨文（Oracle）以20％的市場份額緊追其後。

中國對西門子的設計軟體也有依賴性。比如，西門子工程公司的CAD軟體便是如此。憑藉其設計軟體，西門子成為中國第二大供應商。該公司的工業控制系統已深深嵌入中國的關鍵基礎設施中。

在汽車晶片上，中國也依賴德國公司。德國半導體大廠英飛凌（Infineon）是汽車行業的主要晶片製造商，中國占該公司收入的29％，比日本、美國和德國的總和還要多。顯而易見，中國汽車行業的很大一部分都信任德國的晶片。中國人目前依賴來自德國的軟體和晶片。這種依賴性會隨著時間的推移而下降，但它不會在一夜之間消失。特別是如果德國的軟體業能設法保持領先地位的話。

報導指出，依賴聽起來很消極，但當各經濟體如此緊密的聯繫在一起時，它也有積極的一面。德國人工智慧研究中心科學主任烏斯科雷特（Hans Uszkoreit）說，「相互的市場份額，或者更好的是，在敏感的軟體領域進行合作是防止濫用的最好保險。」

烏斯科雷特還表示，目前中國的技術發展比歐洲快。而制裁迫使中國開發自己的產品，也會給市場帶來變數。比如，由於美國的制裁，華為不能使用美國公司甲骨文的軟體，為此開發了自己的系統軟體。華為不僅因此與西方軟體斷開了關係， 而且可能成為系統軟體供應商。華為表示，不排除將自己開發的系統推銷給第三方。