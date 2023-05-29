此外，台驊控股因應全球供應鏈移轉趨勢，已經過董事會通過在人民幣5億內擴大對東南亞市場投資，亦將投資腳步延伸至南亞印度市場，預計以併購或合資方式快速爭取商機。

台驊指出，多數消費性產品廠商表示第2季仍處於消化庫存階段，但第2季將為全年營運谷底，顯示庫存去化即將進入尾聲，加上大陸第1季進出口貿易總額增長，顯示全球第二大經濟體開始復甦，在內需與外貿供應鏈回升並配合中國振興經濟決心下，預期將加速全球零售庫存去化並重新成為推動全球經濟成長重要齒輪。

近年國際貿易受疫情及地緣政治影響，供應鏈持續進行重組與移轉，東南亞及印度的出口業務逐年增長，主因為過往嚴重依賴大陸製造業的公司正在推動採購多元化措施。台驊控股因應全球供應鏈移轉趨勢，已經過董事會通過在人民幣5億內擴大對東南亞市場投資。除本業投資外，也規畫以財務投資角度投入物流相關產業，目前投資組合包括海運/空運、貨代及航太等相關優質公司。因為持股成本低，且多為高殖利率型股票，其股利收入可提高每股盈餘，或是享有出售後的資本利得收入，有助於增加營運資金及未來發放現金股利所需。