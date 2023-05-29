台灣法式料理元老「林炳章」（阿章師）擅長將龍蝦、鮑魚、燕窩、魚翅等頂級食材，巧妙加入松露鵝肝等材料熬製的頂級醬汁，特製成起司龍蝦、檜木煙燻黑鮪魚、松露蝦仁嫩滑蛋等一道道私房菜，中式餐點搭配特調法式醬汁，瞬間提升到米其林等級的國際美食，令人忍不住吮指回味，重新擦亮台中市「台南担仔麵」的金字招牌。

阿章師1969年進入餐飲界，1980年左右進入喜來登飯店前身的來來飯店安東廳，當年可說是法式料理的第一把交椅，他在盧森堡籍主廚的訓練下，精進各種歐法料理，擔任主廚後更將台菜融入法式料理，完成一道道創意料理，政商名流絡繹不絕。

阿章師回憶，當年包括前總統蔣經國、李登輝以及國泰中信等政商名流是座上嘉賓，每到用餐時間一位難求，甚至還有台商為了解饞，專程搭私人飛機返台，只為了喝一碗他獨家熬製的龍蝦湯。

台中市台南担仔麵私房料理深獲老饕喜愛，圖為使用頂級魚子醬的前菜魚子醬膠原凍。（林金池攝）

退休後的阿章師廚藝更加爐火純青，先後轉任到台北101頂鮮料理，再到台中「台南担仔麵」擔任主廚，不少老饕客聞訊從台北包車南下，指定品嘗阿章師的「手路菜」。

老字號的台中台南担仔麵與台北華西街台南擔仔麵系出同門，裝飾擺設同樣細緻講究，舉凡餐具全數採購英國頂級骨瓷品牌 Wedgwood 、法國頂級品牌銀器，更自歐洲引進水晶燈、古典餐桌餐椅，在金紅色調的雕花壁紙下，整間餐廳金碧輝煌、貴氣十足，堪稱「凡爾賽宮」。

在貴氣十足的餐廳裝潢下，餐點自然也不能絲毫馬虎。阿章師認為，中餐重視「燉」的過程，彰顯陳年老酒的濃烈味道；西餐重視「熬」的順序，特製醬汁呈現出花開香氣那種新鮮味道，巧妙結合兩者優點才是廚藝精隨。

「法式起司炒龍蝦」特選澳洲進口野生龍蝦，裹上8年以上的馬薩瑞拉起司以及帕瑪森起司，再淋上頂級白酒調味，堪稱色香味俱全的奢華饗宴。（林金池攝）

就以「法式起司炒龍蝦」為例，特選澳洲進口野生龍蝦，裹上8年以上的馬薩瑞拉起司以及帕瑪森起司，再淋上頂級白酒調味入爐，擺盤放上微熱的鮮紅龍蝦殼，營造出豔夏氛圍，略帶香濃鹹味的陳年起司，完全帶出龍蝦Q彈肉質的野味鮮甜，堪稱色香味俱全的奢華饗宴。

「煙燻東港黑鮪魚」以高山檜木煙燻燒烤，不僅鎖住頂級黑鮪魚的油脂，更滲入一股濃濃的檜木香，令人回味無窮。（林金池攝）

當季黑鮪魚入口即化的大腹生魚片已經滿足不了老饕味蕾，阿章師使用台灣高山檜木煙燻燒烤，不僅鎖住頂級黑鮪魚的油脂，更滲入一股濃濃的檜木香，入口咀嚼彷彿熟成牛排鮮嫩多汁，山珍、海味兩種不同層次，在味蕾間不斷交錯，令人回味無窮，忍不住一口接一口，待盤底朝天，還有種意猶未盡的遺憾。

招牌菜「佛跳牆」精選整顆北海道瑤柱、魚翅唇、海蔘、炸子排、栗子、芋頭及筍干絲等食材，經過繁複的調理工法，以高湯加上蒜頭細火慢燉，湯頭濃而不膩。（林金池攝）

傳統菜餚也是台南担仔麵的招牌，招牌佛跳牆源自「罈起葷香飄四鄰、佛聞棄禪跳牆來」，這詩詞體現佛跳牆濃郁豐富多層次的口感。阿章師精選整顆北海道瑤柱、魚翅唇、海蔘、炸子排、栗子、芋頭及筍干絲等頂級食材，經過繁複的調理工法，以高湯加上蒜頭細火慢燉，充分融合各種食材，湯頭濃郁而不濃稠，成就了經典招牌「台式佛跳牆」！

香酥鮮蝦捲選用新鮮白蝦、加入荸薺、花枝漿等獨家配方，再挑選台南當地生產的頂級芝麻醬調和，接著以「豬網油」包裹沾上秘製粉漿，同樣是必點招牌。（林金池攝）

香酥鮮蝦捲每間餐廳都有，但選材與烹煮功法不同，味道自然天差地遠。台南担仔麵選用新鮮白蝦、加入荸薺、花枝漿等獨家配方，再挑選台南當地生產的頂級芝麻醬調和，接著以「豬網油」包裹沾上秘製粉漿，透過兩道以上繁複的油炸工法，每一口都能夠感受到鮮甜的蝦仁及酥脆口感，同樣是店內必點的美味招牌。

台中市台南担仔麵外觀宏偉成為商圈知名地標。（林金池攝）

台中市公益路、大墩路周邊商圈，向來是餐飲業兵家必爭之地，老字號的台南担仔麵憑藉阿章師精湛卓絕的廚藝，不僅重新擄獲老饕客，同樣收獲一群新粉絲，並未受到新餐廳挑戰有所動搖。

台中市台南担仔麵店內餐具全都採用歐洲進口，裝潢擺設金碧輝煌、貴氣十足，堪稱「凡爾賽宮」。（翻攝官網）

想品嘗美味頂級的法式料理，偶爾嘴饞想要來點台灣古早味，到「台南担仔麵」即可一次滿足，誰說魚與熊掌不能兼得！

婚宴廳裝潢細緻講究，堪稱是台中最佳的喜宴場地之一。（翻攝官網）

VIP包廂金碧輝煌，滿足頂級商務人士的宴客需求。（翻攝官網）

餐廳名稱：台中台南担仔麵FOODVIP

營業地點：台中市南屯區大墩路676號

電話：（ 04）23208899