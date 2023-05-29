勃起是男性雄風的展現，一般人只注意到晨間勃起，醫師表示，夜間勃起也很重要，一般男性在一個晚上會有6~7次勃起，總時數約160分鐘，夜勃反映身體健康狀況，也確保性功能的維持，男性一天要有2個多小時的充血，以維持陰莖長度，確保良好的勃起功能。

泌尿科醫師黃冠鈞在其臉書表示，夜間勃起與晨間勃起，都是指在睡眠時無性刺激下勃起。因夜間勃起發生時，人處於熟睡中，所以不易察覺，晨勃則因人已清醒，所以較易發現。

針對睡眠時勃起的原因，他表示，根據研究，睡眠時的勃起跟睡眠周期中的「快速眼動期」有關，人一個晚上會有6~7次的勃起，總時數約160分鐘，絕大多數都發生在「快速眼動期」。

他表示，夜間勃起可以反映一個男性的身體狀況，若有血管性勃起功能障礙者，例如糖尿病、高血壓，夜間勃起會減少。研究並發現，憂鬱與焦慮狀態也會減少夜間勃起。

他表示，夜間勃有助性功能的維持，一個男人一天有2個多小時的充血可以避免陰莖海綿體攣縮、維持陰莖長度，以維持海綿體的灌流，自然可以保持良好的勃起功能。

至於如何維持良好的夜間勃起，他表示，首先要有良好的睡眠品質，其次要控制好體重、腰圍、血糖、血壓。