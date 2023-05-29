花蓮市公所上周末舉辦聯誼活動，80位單身民眾在手作披薩跟系列有趣的活動中，充分地進行溝通交流，讓愛情的種子在彼此之間萌芽。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所提升民眾結婚意願，上周末舉辦聯誼活動，邀請80位單身民眾手作披薩，其中有9對男女在烘焙過程充分地進行溝通交流，讓愛情的種子在彼此之間萌芽，朝男女朋友的關係發展。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨單身時代來襲，愈來愈多人不願走入婚姻，以致全台生育率逐年下降，花蓮市公所提升民眾結婚意願，特別舉辦聯誼活動，邀請80位單身民眾手作披薩，其中有9對男女在烘焙過程充分地進行溝通交流，讓愛情的種子在彼此之間萌芽，朝男女朋友的關係發展。

花蓮市長魏嘉彥表示，為提升民眾婚姻意願，市公所與花蓮市青年公共事務促進會上周末連續2天推出2場次的「窯出雙焙幸福」聯誼活動，安排單身男女一起手作烘焙披薩，並規畫各種趣味節目，將有類似興趣的男女進而自然展開話題，順利搭起友誼橋梁。

2天2場次的聯誼活動共吸引80位民眾報名，且該活動有別於傳統的聯誼，讓單身男女在桿披薩餅皮、決定披薩配料及等待窯烤的過程中，自然而然的開啟聊天話題，了解雙方喜好，接著在規畫的節目裡培養默契，打破彼此間的陌生感。

魏嘉彥說，這樣有趣輕鬆的聯誼活動，不僅讓參與者願意踏出一步認識異性，更吸引9對單身男女配對成功，將朝向男女朋友的關係發展。他也希望未來能持續提供提供民眾更多元、有趣的交朋友活動，鼓勵年輕朋友拓展社交生活領域，踴躍追求幸福，邂逅美好愛情。

市代會主席李振瑋認為，市公所舉辦的聯誼活動極具意義，讓年輕的單身男女有機會面對面了解交流，希望未來能辦理2天1夜的聯誼，讓民眾在更多的溝通機會下踏入戀情，甚至到結婚生子，進而促進花蓮的生育率。

此外，花蓮縣政府鼓勵戀人踏入婚姻，迄今已辦理31屆集團婚禮，讓2274對新人在獨特且難忘的婚禮上，交換彼此的信物，同時也祭出多項萬元好禮，祝福他們邁向人生的一段旅程。