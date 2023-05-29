高雄一間星巴克29日遭槍擊，槍手稍早正式落網，被警方帶回局內筆錄。（圖／警方提供）

警方查獲BB槍等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日上午星巴克傳出槍響，嚇壞了當時在內用餐的顧客、市議員林智鴻，警方獲報到場，發現現場留下BB彈，不排除是有人持BB槍射擊，隨後循線在星巴克對向的民宅3樓，逮捕涉嫌持BB槍掃射的60多歲陳姓老翁，陳翁辯稱，只是想射窗台盆栽的葉子，不曉得子彈飛到對向星巴克，全案依槍砲、恐嚇罪嫌送辦。

今日上午9時35分許，苓雅區中正一路、大順路口某星巴克傳出槍響，嚇壞店內的顧客，當時林智鴻也在內買早餐，聽到槍響後趕緊向店家反應並報警，他循線往射擊的方向查看，赫然驚見對面民宅3樓有人持槍攻擊。

苓雅分局獲報到場，現場查獲BB彈，並循線找到開槍的民宅，當時聯繫屋主，屋主人在外，無法立即回去開門，後續警方請鎖匠開門，後續在內逮捕涉嫌掃射的陳翁。

初步了解，陳翁辯稱，因窗台有種盆栽，長滿了枝葉，無聊想拿起BB槍射葉子，不曉得子彈穿透葉子並波及到了星巴克，警方目前將他逮捕偵辦，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。