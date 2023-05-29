國民黨立委參選人、北市議員徐巧芯、游淑慧及張斯綱日前踢爆民進黨台南立委賴惠員碩士論文涉抄襲，但賴惠員29日上午再度接受媒體聯訪，稱徐巧芯把她的論文「去頭去尾」，沒有學術完整性，主因是她當時是採質化研究，但徐巧芯卻抽掉12個人的訪談內容，怎麼會是完整的論文？

賴惠員2009年的碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究－以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，但徐巧芯質疑其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究－以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同。

賴惠員當時強調，論文經比對相似度僅19％，願將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查；徐則酸賴加入「訪談逐字稿」才降低雷同比例，她昨接獲第2件檢舉，賴涉嫌抄襲另1件論文，名稱為「民進黨與地方派系勢力變遷之研究－以嘉義縣為例」，相似度達46％，已向中正大學檢舉。

而賴惠員上午在立法院接受媒體聯訪時表示，徐巧芯把自己的論文「去頭去尾」意即未比對訪談逐字稿部分，其實沒有學術完整性，況且她是做質化研究，徐巧芯將自己訪談12個人的內容全部抽掉，怎麼會是一個完整的論文？

賴惠員指出，今年適逢立委初選，她今年3月就主動將碩士論文再次送審，比對出來的重複率僅19％，也認為不該將訪談逐字稿部分抽掉比對；至於徐巧芯質疑放入訪談內容是「稀釋」論文，賴也說，放入訪談內容本來就是論文的精神。