哈雷機車在澎湖環島，吸引目光。（許逸民攝）

不只宗教觀光，騎重機逛澎湖也不錯！澎湖近日就有一群台中哈雷車友組成的重機隊，趁著澎湖海上花火節正夯，特別南下搭乘台華輪運車到澎湖騎重機環島，低吼的引擎聲浪，到哪都受到注目。而這群車友昨天只跑了一趟西嶼線，就對澎湖景色讚不絕口，直說景點多又很漂亮，這一趟連托運機車玩起來，一萬元內就能打死，太划算了！

這一群由台中車友組成的哈雷車隊，這次有九輛重機跨海來到澎湖。他們先從台中騎到高雄，再透過台華輪駛上駛下，連人帶車一起船運到澎湖。

發起的陳姓騎士說，船運到澎湖湖真的很划算，因為加上吃喝、住宿，一個人還花不到一萬元，就能欣賞到離島風光，非常划算。而這一路他們也自我約束，當個有素質的騎士，避免超速，遵守交通規則，一路上悠哉的旅遊，也吸引很多好奇的人來找他們合照。

而同隊的女車友也說，她沒想到來澎湖其實不貴，而且搭船又很近，一下船就有驚艷到不說，沿途風光美麗又很多景點，超值，也推薦給更多車友知道。

而當地居民難得看到路上有哈雷機車奔馳，也充滿新奇感。一名男居民就說，聽到這低吼的引擎聲浪，就覺震撼，讓他想起曾有的騎重機帥氣夢想。

即將在八月功成身退的台華輪，噸位八千餘噸，有駛上駛下設備，可以運送車輛，小至機車大到遊覽車都可以直接上下船，日前也有露營車透過船運來澎湖旅遊，但因為屬特種車輛，這運費可是單趟就破萬了，因此讀者要船運交通工具來澎湖，除了搶訂位外，最好也要先問好價錢盤算一下。