大陸商務部部長王文濤26日在美國底特律參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，大陸官方29日披露，會議期間，王文濤就日方推出半導體出口管制措施、七國集團廣島峰會攻擊中國大陸等議題，向日本經濟產業大臣西村康稔提出嚴正交涉。

據大陸商務部網站消息，王文濤與西村康稔會談時指出，日方罔顧中方強烈反對和業界意見呼聲，執意推出半導體出口管制措施，嚴重違反國際經貿規則，嚴重破壞產業發展基礎。中方對此強烈不滿，敦促日方糾正錯誤做法，切實維護全球產業鏈供應鏈穩定。

王文濤還稱，七國集團在聯合聲明中「操弄涉華議題」，推出影射中國大陸的所謂經濟安全文件，干涉中國大陸內政，中方堅決反對，希望日方端正對華認知，真正以建設性姿態推動兩國經貿關係穩定發展。

王文濤表示，中方願與日方一道，推動經貿重點領域務實合作，提供公平、透明、可預期的營商環境，為構建契合新時代要求的中日關係作出積極貢獻。報導稱，雙方同意就各自關注的經貿問題加強對話與交流。