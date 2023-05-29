為持續朝2050淨零碳目標邁進，新北市政府今（29）日舉辦「新北淨零碳永續發展研討暨說明會」，透過新北城鄉發展局提出將淨零政策融入「整體開發區、 都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向，達到城市永續發展的目標，副市長朱惕之表示，今天的研討會重點，在於空間規畫、都市開發以及建築開發如何達成即能減碳的目的。

朱惕之說，新北市的淨零談是在市長侯友宜藉由希望在2050年達成淨零碳永續目標的整體框架之下，各部門從不同面向來整合分工，為城市永續發展努力。而今天的研討會重點在於建築的節能及減碳，希望從建築的蘊含碳及營運碳部分來共同討論，看未來如何在建築的營運部門當中來做到節能減碳的工作。

由於過去認為工業部門的碳排放量最多，但根據相關資料顯示，其實現在位居碳排放量首位的是住宅部門，占了39％之多，所以住宅的碳排如何降低，是在做淨零碳排非常重要的方向跟目標，朱惕之分析，建築的生命週期共有六大階段，從規畫、設計、興建、使用、維護到最後拆除，其中有兩大部分會有碳排放的問題，一個是興建階段中材料、工法的蘊含碳，其次是使用階段的營運碳，如何有效降低這兩階段的碳排放量，將是未來減碳的重點。

城鄉發展局長黃國峰指出，新北把淨零碳的政策透過四大面向，協助檢視綠建築、智慧建築及耐震等標章內容，藉由跨界合作持續落實新北淨零碳目標。在整體開發區如林口工一、塭仔圳等，則透過都市計畫與都市設計審議原則訂定，期望建構示範場域，進而打造新北零碳永續的產業與生活環境。

此外，在一些重要公共場域，如行政園區、公園綠帶的部分，也會透過風廊的設計，來讓都市的熱島效應能夠有效降低，來朝淨零路徑的方向來邁進；市府也會透過風廊設計，包含南北向日照建築立面、建築綠化以及退縮開放空間廊帶的串連，在輔導節能跟減碳的相關標章去引導建築的設計，讓整體都市發展以及建築都能更符合減碳的需求。

黃國峰最後表示，此次研討說明會為促進產官學界一同打造新北淨零城市，除透過經驗分享交流，今年更攜手台灣建築中心，擴大於都審申請案審議階段，由台灣建築中心協助檢視綠建築、智慧建築及耐震等標章內容，除完善新都市設計審議品質，藉由跨界合作持續落實新北淨零碳目標。