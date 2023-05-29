為搶攻暑期住房商機，台北花園大酒店自即日起至8月6日止，推出「遊藝花園 貓CATS音樂劇」住宿優惠，每晚12,999元起，除可入住雅緻客房，更可獲得總價值11,600元的經典百老匯音樂劇「貓CATS」門票共兩張，獲獎無數的傳奇音樂劇，磅礡場景及華麗撼動，讓人深刻領略到動人音樂劇魅力，不必遠赴國外朝聖。

「遊藝花園 貓CATS」音樂劇住宿優惠，等同兩張門票票價金額11,600元再加上1,399元起，即可恣意體驗著艋舺、西門的人文歷史與美食，入住舒適智能的雅緻客房住宿乙晚，享用翌日饗聚廚房多國自助百匯早餐。堪稱四大百老匯音樂劇之首的貓CATS，為最長壽的百老匯音樂劇，細膩精彩的互動與舞台藝術，讓忠實樂迷更加貼近零距離賞析，猶如置身於國際級百老匯場景的視覺與聽覺震撼裡，透過表演藝術進而放鬆，增添心靈與活力，感受仲夏最夯的藝文旅行。