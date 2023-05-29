網易與美團均在上一個交易日（25日）收盤後公布首季財報，隨後的交易日（29日）股價兩樣情，網易29日開盤後股價飆升，最高一度漲至9.5％，現漲8.58％報141.7港幣，成交值4.01億港幣。

但另一方面，網易旗下的雲音樂29日則開低走低，現跌幅擴大至8.33％報77港幣。

美團29日開盤股價跌逾2％，最深一度跌逾6％，現跌約5％報119.7港幣，成交值40.73億港幣。

其他港股大陸網企族群方面，百度現漲逾5％，阿里巴巴與騰訊上漲不至1％，京東跌0.7％。