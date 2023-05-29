搶攻端午節商機，85度C推出道地「傳香肉粽」和「冰粽」應戰，標榜由國寶級師傅王振癸監製，「傳香肉粽」以肥肉相間的五花肉為主，搭配香菇、蛋黃等多樣配料、粽葉揉合出鮮鹹香氣四溢。「冰粽」則是冰冰涼涼麻糬皮，搭配海岩花生鮮奶、紅豆鮮奶、芋頭鮮奶等三種內餡。即日起至6月22日全台門市開賣，八五道地傳香肉粽325元（5入一包），麻吉冰粽禮盒（10入一盒）特價390元（原價450元）。85度C預計可售出15萬顆粽子，預估銷售額772萬元。

85度C「傳香肉粽」精選來自南台灣後壁鄉的圓糯米，清洗浸泡特調醬汁一天後先蒸煮，再搭配傳統肉粽四大天王花生、菜脯、鹹蛋黃、五花三層豬肉，還有整朵的台灣嚴選香菇，佐以蝦米拌炒入味，內餡層層推疊粽葉綑綁後，再放入蒸籠內以古法蒸炊，粒粒糯米口感Ｑ彈、香味四溢，保證吃得到師傅的用心與堅持。

85度C「冰粽」是由Q軟彈牙的麻糬表皮，內餡三種口味，有慢火熬煮紅豆餡及鮮奶油完美的紅豆鮮奶、鬆軟綿密的芋頭鮮奶、還有新研發的海岩花生鮮奶，中心包裹著入口即化的鮮奶油餡，甜而不膩的黃金比例配方，搭配冰冰涼涼的麻糬，每一口都讓人驚艷不已。