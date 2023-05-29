泡菜爽脆可口，很多人都非常喜歡吃。而四川眉山是「中國的泡菜之鄉」，泡菜在那裡不只人人愛吃，還人人會做，更已經成為眉山亮眼的產業，產值高達230億元（人民幣，下同），成為助力鄉村振興的引擎。

大陸央視新聞報導，泡菜在眉山已有上千年歷史。據史料記載，東坡肘子、東坡魚就是蘇東坡用泡菜做出來的人間美味。在眉山，人們喜歡做泡菜、吃泡菜、琢磨泡菜。如今，流傳千年的泡菜已成為眉山的非物質文化遺產。

眉山已經發展成為中國泡菜之鄉，並非一夕之功，關鍵在於打造泡菜產業集群。而要做好泡菜，首先便是要成規模地種好蔬菜。雖說萬物皆可做泡菜，但最受歡迎的是蘿蔔、芥菜、菜豆和大葉青菜。

四川眉山市大當家蔬菜專業合作社理事長向峰稱，首先是我們和企業簽訂訂單，再把訂單分配給農戶，農戶按照訂單進行種植，把種植出來的原材料交給泡菜企業之後，合作社直接給農戶付現金。

報導稱，眉山採取「公司＋合作社＋農戶」模式，加強泡菜企業與農戶的利益聯結一起發展。目前，在泡菜產業的帶動下，全市共發展蔬菜原料基地40多萬畝，帶動近20萬戶農戶增收。

四川眉山市東坡區副區長王志丹表明，透過產業提升了收入，也提升了種植蔬菜的能力水準，實現了一家一戶從單打獨鬥到抱團發展。

報導指出，眉山泡菜產業園區是大陸首個同時也是規模最大、功能最全、工藝最新的泡菜產業園區。蔬菜就是在這裡被深加工成泡菜、預製菜、調料等各類產品，附加值大幅提升。

此外，產業鏈也不斷延伸，涵蓋生產、運輸、包裝、電商、旅遊、餐飲、科研等等，聚集泡菜加工上下游企業30多家，年加工泡菜150多萬噸，提供就業職缺2.5萬個，最終把泡菜從小手藝變成了大產業。

王志丹說，以中國泡菜城為依託，串聯起了一二三產業。去年整個泡菜行業的銷售達到了230億的規模。且為了更好讓泡菜「走出去」，眉山市政府還舉辦了13屆中國泡菜食品國際博覽會，通過各種措施做大做強泡菜產業集群，實現產業振興，最終帶動農民、企業、地方共同發展。