高雄市苓雅區武昌路因爲箱涵老舊破損導致路基經常淘空路面下陷，造成用路人不便，高市府水利局對此做武昌路雨水下水道災修復建工程改善，此工程已經於日前完工，開放通行。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市苓雅區武昌路因爲箱涵老舊破損導致路基經常淘空路面下陷，造成用路人不便，高市府水利局對此做武昌路雨水下水道災修復建工程改善，於去年5月開工，並於今年5月3日完成，開放通行。

水利局29日說，武昌路（武營路——武義街段）既有箱涵老舊破損，近年多次淘空路基造成路面下陷，用路人不堪其擾，為根治此路段反覆路面下陷的情形，水利局向中央爭取補助災修工程進行重建。

因施工範圍緊鄰民生管線眾多，包含捷運系統特高壓161kV線路、中華電信光纖幹管、自來水幹管等，為避免施工人員發生感電工安意外或施工造成管線損壞，水利局多次與台電公司、中華電信公司、台灣自來水公司研議調整施工工法，並請中華電信公司配合遷改後，克服管線障礙，完成老舊箱涵的重建。

水利局表示，武昌路老舊箱涵重建後，將保障附近居民、往返鳳山工業區、行經武昌路之用路人之通行安全。