天使隊火球男喬伊斯（Ben Joyce）升上大聯盟了，這位來自田納西大學的投手去年5月改寫了美國大學賽史最快球速，飆出105.5英里（時速169.8公里）的超級火球！他這球也超過職棒大聯盟最快的右投手紀錄，左投紀錄是「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）2010年投出的105.8英里（時速170.3公里）。

今年22歲、身高196公分的喬伊斯去年6月選秀被天使挑中，在小聯盟2A出賽27場，自責分率3.45，名列球隊第9號新秀。天使球團因為新簽的左投莫爾（Matt Moore）受傷，29日宣布將喬伊斯叫上大聯盟待命，他是牛棚投手，隨時有機會出場。

喬伊斯說：「這是我畢生最瘋狂的感覺，我又哭又顫抖。我3歲開始打棒球，等待的就是這一刻，我投入的一切艱苦鍛鍊終於獲得回報，這太美妙了。」喬伊斯春訓時飆速104英里（時速167.3公里），加上新練成的切球，可以和火球搭配來壓制打者。「切球讓我更有信心面對打者，信心這是最重要的事。我原先的快速球和滑切球有很大的速差，現在的切球正好介於兩者之間。」

當日對戰馬林魚的比賽，喬伊斯沒有機會登板，天使打線慘遭完封，大谷翔平4打數1安打，卓奧特（Mike Trout）4打數掛零，浪費山多沃（Patrick Sandoval）6局失2分的優質先發，馬林魚2比0獲勝。