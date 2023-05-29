民進黨日前宣布徵召政治評論員李正皓挑戰新北市立法委員第9選區（永和），讓耕耘許久、今年有意參選的當地里長莊銘淵相當錯愕，多日考量後他於今（29）日召開報備參選的記者會，說「黨不可以短視近利，做短多長空的事情」。

民進黨徵召李正皓一事引起綠營基層反彈，民進黨性平部主任李晏榕日前就表態，稱民進黨不應該跟李正皓合作，「我坦白，黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾，但站在我的立場只能尊重」。

而徵召的消息曝光時，莊銘淵也在臉書表示，原先詢問黨內前輩、地方仕紳都無人有意參選，他因此積極表態爭取，還曾向黨中央毛遂自薦，不解為何黨中央沒有先徵詢相關意見，氣到直接宣布辭去民進黨新北市黨部永和區區主任一職，隨後在民進黨新北市第一選區立委參選人何博文的苦勸下，才打消辭意。

原以為事情告一段落，但莊銘淵卻在今日召開記者會宣布「報備參選」，強調自己加入民進黨24年，也連任了4屆里長，期間秉持民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神獲得各界認同，「身為執政黨永和區主任，我責無旁貸必須深化台灣民主價值，培養黨內年輕後進人才」。

莊銘淵認為，本屆民進黨未在永和區立委選舉徵召本黨同志的舉動是錯的決策，「黨不可以短視近利，做短多長空的事情，因此阿淵宣布報備參選新北市第9選區立法委員選舉。」