2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽中華台北對壘泰國賽事，6月16日晚間7點在高雄國家體育場進行。（中華足協提供）

為幫助中華男足隊備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽，中華民國足球協會預計在今年6月及9月於高雄國家體育場辦理兩場正式國際積分邀請賽，首戰在6月16日邀請到泰國男子國家代表隊來台進行交流，比賽地點在高雄國家體育場，29日上午中華足協前往高雄市政府辦理宣傳記者會，高雄市政府秘書長郭添貴代表市長陳其邁出席力挺中華男足。

郭添貴表示，能在南部足球設施最完善的高雄國家體育場進行國際積分邀請賽，除了讓中華隊備戰緊接而來的世界盃外圍賽，也讓國人能來高雄主場觀賞高強度國際足球賽事，提升高雄與台灣國際能見度，呼籲民眾進場支持，為國家代表隊應援喊聲，未來也繼續支持台灣足球運動發展。

中華足協理事長王麟祥這次也特別致贈中華隊球衣和專屬應援毛巾，現場邀請高雄市政府秘書長郭添貴與市長陳其邁於比賽當日一起進場為中華隊加油，王麟祥並說，這項賽事是FIFA國際足球總會和AFC亞洲足球聯盟都認可的正式國際積分賽事，攸關台灣名次能否再次提升，希望國人踴躍進場支持，不要讓主場變客場。

中華男足隊3位主力選手吳俊青、温智豪及吳彥澍也一同出席記者會，目前效力企甲台南市台鋼隊的吳俊青，表示已經很久沒有在主場比賽，想在現場見見球迷朋友們，自己過去也曾在泰國踢球，大概了解東南亞的球風，泰國隊近年已經成為亞洲勁旅，很期待與對方交手。

中華男足新任總教練懷特（Gary White）預計6月初抵台，隨即在6月5日和團隊在高雄展開集訓，目前集訓大名單已出爐，屆時包含旅外的陳柏良、蔡立靖、王建明、沈子貴都有機會參與本次賽事，為中華隊效力。

2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在6月16日晚間7點於高雄國家體育場進行，無法到場支持的球迷朋友也可透過緯來體育台、博斯體育台、民視數位台和MOD緯來精采台、博斯及愛爾達頻道收看賽事直播。