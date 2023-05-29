顏益財表示，第3季除了進入歐美市場的傳統旺季，最快第3季、慢一點在年底前，俄烏戰爭有望落幕，市況有機會小反彈，但難以恢復到過去水準，不過，目前已在低檔徘徊，價格再往下的機會不大。5月歐美長約換約，各家航商合作支撐運價，運價接下來會有一波拉鋸戰，航商能否順利調漲GRI（綜合附加費）仍有待觀察。

他認為，沒有裝設脫硫氣的老舊船舶將面臨一波淘汰潮，明年因為是新船交付高峰，挑戰會較大，但只要再撐過2024年新一波大船下水的壓力，2025年、2026年營運就會回升。

台驊今年啟動第三營運總部，2023年將有台北、上海、新加坡三大營運總部，未來將透過投資新加坡，布局印度、東南亞等地。顏益財指出，新加坡除了扮演跨入南亞、東南亞等製造基地的窗口外，台驊2018年投資新加坡物流公司ATP，ATP在樟宜機場擁有大型保稅倉庫，將扮演台驊佈局空運角色。