李正皓對莊銘淵報備參選表示尊重。（王揚傑攝）

民進黨徵召無黨籍政治評論員李正皓參選新北市第9選區立委，引起黨內基層反彈，民進黨永和區黨部主任、後溪里長莊銘淵今（29）日上午正式宣布報備參選永和區立委，他表示，黨中央這次沒徵召本黨同志，所以他尋求另一途徑，報備參選，後續交由中執會決定。李正皓稍晚回應，對莊銘淵報備參選表示尊重，也會持續用最柔軟的身段去和莊銘淵溝通。

莊銘淵表示，他身為地區主任，地方的扎根很重要，也要培養年輕的後進人才，黨中央這次沒有在永和區徵召本黨同志，所以他尋求其他途徑，就是報備參選，原則上交由黨中央中執會來決定，民進黨是個民主的政黨，不是一言堂，有很多的聲音應該去考量，他不是挑戰，只是呼籲黨中央重視地方的意見。

莊銘淵提到，因為立委選舉是單一選區兩票制，除了區域立委還有政黨票，當地方沒有投下黨籍人員參選的話，政黨票將會流失，選民會覺得你沒有重視這個地方，所以還是呼籲黨中央，應該去了解地方基層的意見，不要一意孤行，但如果李正皓加入民進黨，他可以接受。

李正皓對於莊銘淵希望他入黨回應，民進黨展現兼容並蓄和中華民國本土派的他來合作，為民進黨賴清德拓展更多的選票，這是一個層次；在永和需要以無黨籍的參選人才會有空間，這是另外一個層次，其實入黨都不是最好的選項。對於永和的選戰來說，其實一直糾纏在入黨，反而會拖慢了候選人的腳步，他會持續用最柔軟的身段，去向莊銘淵里長解釋，不管在民主大聯盟的考量，以及永和區獨特性的考量，入黨都不是第一選項，他會盡量去做溝通。

至於政黨票問題，李正皓說，他是跟民進黨合作參選，在全國性的議題上，會跟民進黨站在一起，所以未來8個月的選戰中，只要能夠跟民進黨確實在戰略、戰術上合作，民進黨一般基層民眾是可以接受的。