法國籍2名登山客28日到南投縣信義鄉攀登郡大山、開高山等，直到天黑仍尚未下山，加上體力不濟、走不動了，請台北市友人幫忙報案，南投縣消防局獲報，透過受困者的手機訊號定位，確定他們受困距東埔登山口2小時、開高山南峰一帶，當天深夜平安將人帶下山。

法國籍一對男女登山客循著舊路從東埔登山口經海拔2134公尺的開高山，再攀登上海拔3265公尺的郡大山再原路折返，該段單攻路線來回約20公里、高達2000多公尺的爬升，相當考驗體力，他們回程途中疑似因體力不濟求救。

南投縣消防局指出，這2名法國籍登山客輕裝一日單攻郡大山，未料低估該路線的難度，晚間近8時因走不動，打電話向其在台北的友人求援，代為向消防局報案，消防局晚間8時13分獲報，透過受困登山客訊號定位，確定他們受困在開高山南峰道一帶，立即派員從東埔溫泉區的登山口出發挺進。

山難搜救人員歷經約2個小時左右，在開高山南峰附近步道接觸到受困山友，協助攙扶2人下徹，深夜11時半平安帶2人抵達東埔派出所，2人稍作休息後自行離去。

南投縣消防局提醒，民眾爬山前一定要做好風險評估，包括氣候、登山路線、身體健康及體能狀況等，一調量力而為，才是確保登山安全。