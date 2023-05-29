IDS國造潛艦原型艦預計9月初完成焊接、9月底「下水」，台船董事長鄭文隆近期透露，屆時下水儀式並非直接入水，而是象徵性地接觸水，且聲納等機密設備均不會對外曝光。他亦表示，將邀請女性為其命名。

鄭文隆向媒體解釋，造船艦是古老傳下的工藝，分為開工、安龍、下水、交船等4個節點。關於安龍部分，他說，因為古代的船都有「龍骨」，安放龍骨意義重大，得舉辦祭祀及祈福。

鄭文隆說，現今的大型船沒有龍骨，船大、且船底是平的，演變成第一個船塊（block）完成時，進行祭祀祈福。而潛艦的船塊又與水面船不同，是個圓形的船段，因此第一個船段完成時便舉行安龍典禮，加上船段內情形不便曝光，當時是在廠內低調進行祈福儀式。

鄭文隆指出，潛艦封殼完成，也代表這艘船的生命誕生，因此封殼後將辦理「命名儀式」，而命名者自古以來均由女性擔任，有「Godmother」（教母）賦予船名之意，並給予祝福，因此封殼後將邀請女性命名。

鄭文隆解釋，潛艦與水面船稍有不同，因潛艦殼外有不少機密裝備，不宜對外顯示，且需經過相當多的測試後，才能真正泡水，因此，封殼完成命名儀式後，除機密裝備必須掩蓋外，也不會直接放到水𥚃，只會沿襲自古以來的造船傳統，給予簡單「接觸水」的意念。