IDS國造潛艦原型艦9月底下水，9月初便會完成焊接，台船董事長鄭文隆表示，為確保後續深水測試時沒有意外，焊接後得進行3項試驗把關。

鄭文隆近日向媒體透露，原型艦的壓力殼2、3、4、5船段現已接合完成，剩下艦艏、艦艉及帆罩封殼，台船預估封殼完成的時間落在9月，而在焊接封殼前，所有的裝備都得先經過FAT（廠測）。

為確保原型艦深水測試不因壓力變化發生意外，鄭文隆強調，電銲作業非常嚴謹，目前台船人員24小時輪調作業，待電銲完成，還得先進行UT（超音波測試），靜置24小時後再進行MT（磁性檢驗），並靜置一周再進行最後的RT（放射性檢驗）。此外，部分軟殼及上部結構也在施工中。

等到下水後，便會接續進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT），才會交艦海軍，並投入戰備序列，鄭文隆表示，HAT預估耗時半年，實際作業看順利與否，會再決定時間長短。